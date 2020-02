Giacarta fa traslocare la Formula E: serve una nuova location per il circuito

IL CASO

Giacarta dovrà trovare un'altra posizione per l'E-Prix di Formula E previsto il prossimo 6 giugno. Il Segretario di Stato indonesiano, infatti, si è rifiutato di concedere l'utilizzo della location originariamente prevista a causa del rischio di danneggiamento del Monumento Nazionale (obelisco innalzato in onore della guerra d'indipendenza nazionale), attorno al quale doveva girare attorno il circuito.

La questione è sul tavolo sia dell'Indonesia che della FIA ma la gara non è a rischio cancellazione, si tratta solo di trovare una location alternativa. "Il comitato direttivo per lo sviluppo di Piazza Indipendenza non ha approvato il piano per l'uso dell'area. Le modifiche alla viabilità potrebbero mettere a rischio i monumenti. Il regolamento era chiaro su quali eventi potessero essere sostenibili al Monas (il Monumento Nazionale, ndr)" le parole di Setya Utama, Segretario di Stato.

La posizione della politica è stata rafforzata da una petizione online creata dalla popolazione che addirittura si era spinta a chiedere al Governo la cancellazione dell'E-Prix per recuperare fondi per la gestione delle alluvioni.