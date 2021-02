GENerazione di fenomeni: la DS pigliatutto in Formula E con Vergne e Da Costa punta a dominare ancora

FORMULA E

Vincitrice del titolo Costruttori e di quello Piloti nelle due ultime stagioni con TeCheetah, DS Automobiles ha annunciato che continuerà ad essere protagonista del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E anche nella prossima stagione, che vedrà il lancio delle nuove vetture dell'era Gen3. Una motivazione in più per il campione in carica Felipe Da Costa e per Jean -Eric Vergne, che il titolo piloti se lo era aggiudicato nelle due stagioni precedenti.

Presente al via fin dalla seconda stagione del Mondiale "cento per cento elettrico", la Casa francese in collaborazione con il team cinese Techeetah dalla "Season 5" è l'unica ad aver vinto sia il campionato costruttori sia quello piloti per due volte di fila. La tecnologia sviluppata per l'era Gen3 del Campionato del Mondo consentirà maggiore efficienza energetica, tempi di ricarica più brevi e vetture più potenti. DS Automobiles è anche l'unica scuderia a portare in vetta al mondiale due diversi piloti: Jean-Eric Vergne, talento francese e ambassador di DS E-TENSE, ha infatti trionfato nella quarta e nella quinta stagione (2018 e 2019), mentre il portoghese Antonio Felix Da Costa - suo compagno di squadra -è l'attuale campione in carica. Nella settima stagione, la coppia cercherà di fare la storia al volante della DS E-TENSE FE20.

Grazie agli anni di esperienza in Formula E, che hanno permesso a DS Automobiles di sviluppare la sua tecnologia elettrica, la casa francese nel 2020 è diventata la realtà automobilistica con le più basse emissioni medie di CO2 in Europa.

Il lavoro messo In campo dalla FIA e da Formula E per dare vita alla nuova era Gen3 si è incentrato sulla realizzazione di una nuova generazione di veicoli all'insegna del progresso sia da punto di vista sportivo - riconfermando Formula E al vertice dei campionati di corse elettriche -sia dal punto di vista della sostenibilità, con l'obiettivo di spianare la strada per il futuro della mobilità elettrica. La Gen3 infatti contribuirà allo sviluppo di veicoli da strada più leggeri e potenti, più rapidi da caricare e più economici, per una maggiore efficienza nelle prestazioni che renderà le gare di Formula E ancora più imprevedibili e competitive.