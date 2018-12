Formula E, Vergne si rasa la testa verso Marrakech: "Per guadagnare peso"

23/12/2018

Jean Eric Vergne ha iniziato la sua stagione di Formula E da campione in carica con un secondo posto che sa tanto di vittoria per come è arrivato. Ma l'obiettivo del francese ex pilota di F1 è quello di confermarsi in un campionato che non si può più considerare di secondo piano. "Il livello dei piloti adesso è davvero alto e chiunque faccia un buon lavoro ha la possibilità di vincere una gara o anche il titolo. In tanti hanno cambiato parere e per questo vorrebbero correre in Formula E, anche se non è facile trovare un volante. E, lo ammetto, la fortuna della mia carriera è stato proprio approdare in questo campionato in questo momento", le sue parole a fiaformulae.com.