Formula E, E-Prix Sanya: che tamponamento nel finale!

23/03/2019

Come sempre in Formula E le emozioni e i colpi di scena sono stati protagonisti fino all'ultimo giro: proprio nel finale è andato infatti in scena un clamoroso tamponamento tra la Nissan e.dams di Buemi, la Envision Virign di Frijns e l'Audi di Di Grassi, che ha costretto quest'ultimo al ritiro. A innescare il tutto è stato lo svizzero, che partiva dalla pit-lane per un problema tecnico e che era impegnato in una straordinaria rimonta. Troppa foga, forse, per Seb, che non è riuscito a fermare la sua monoposto mentre tentava il sorpasso dando il via alla carambola.