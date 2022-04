Formula E Roma: in Italia “Allianz Lithium”, la polizza per chi utilizza auto elettriche

lancio con la FE

L'annuncio arriva nel weekend italiano del campionato mondiale di vetture elettriche

Torna in Italia sabato 9 e domenica 10 aprile, a Roma al circuito dell'EUR, la Formula E, che vede Allianz per il quinto anno consecutivo Official Insurance Partner. L’impegno del Gruppo Allianz nella Formula E è in linea con l’ambizione di posizionarsi come partner di riferimento per soluzioni innovative che riguardino la mobilità elettrica e che promuovano uno stile di vita più sostenibile. E in occasione dell'E-Prix di Roma, la tappa italiana della Formula E, ecco l'annuncio per offrire a breve sul mercato italiano “Allianz Lithium”, la prima polizza assicurativa esclusivamente dedicata ai possessori di auto elettriche. Getty Images

Facendo leva sull’esperienza internazionale del Gruppo Allianz, sulle partnership con i principali costruttori di veicoli elettrici e sulle proprie competenze nell’ambito della gestione dei rischi, “Allianz Lithium” sarà una soluzione assicurativa unica ed estremamente competitiva per il segmento delle auto elettriche, nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano queste motorizzazioni.

Il pubblico e gli appassionati potranno già toccare con mano in questi giorni all’interno dell’Allianz E-Village all’EUR, nella Allianz Zone, alcune esperienze interattive su quanto il futuro ci riserverà in termini di soluzioni tecnologiche per un futuro sostenibile, come il bellissimo “graphic wall”, che illustra un’ampia varietà di fatti sulla micromobilità e sui temi della sostenibilità, mostrando quanto il Gruppo Allianz sia pronto per affrontare con fiducia il mondo di domani.