Formula E, via i veli alla Gen2 Evo

Nuovo look per la Formula E: a partire dal prossimo Mondiale si correrà con la Gen2 Evo che è stata svelata oggi. Due le novità principali per una monoposto che è diventata più aggressiva: ruote scoperte da 18 pollici, sempre firmate Michelin, e un nuovo telaio con un anteriore totalmente ridisegnato. Il primo appuntamento ufficiale per la nuova vettura sarà al Salone di Ginevra il prossimo 3 marzo.