Formula E: via alla vendita dei biglietti per l'E-Prix di Roma

12/12/2018

Mancano ancora quattro mesi ma è già iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione dell'E-Prix di Roma, in programma il prossimo 13 aprile sul circuito cittadino dell'Eur, già cornice del grande successo della prima edizione. E' infatti già possibile acquistare i biglietti per la tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E. "Abbiamo numerose iniziative in programma per assicurare l'intrattenimento fuori e dentro il circuito e dare vita a due giorni di spettacolo e sport", ha detto Alejandro Agag, Fondatore e CEO Formula E.

Oltre ai dettagli sulla tappa romana, Agag ha svelato le novità della quinta stagione del Campionato Formula E, in partenza il 15 dicembre a Riyad, in Arabia Saudita: "La quinta stagione porterà importanti novità e i nostri tifosi potranno finalmente vedere in azione le attesissime vetture di seconda generazione. Con la rivoluzionaria monoposto Gen2 vogliamo consolidare l'identità della Formula E come il campionato più rilevante per l'industria automobilistica e dimostrare l'avanzamento della tecnologia elettrica. Oltre a essere più performanti, le nuove batterie consentiranno alle vetture e ai piloti di completare l'intera durata di gara senza effettuare il pit-stop per il cambio auto. Ci saranno inoltre due nuove squadre, BMW Andretti Motorsport e Nissan e.dams, nuovi piloti, tra cui Felipe Massa, e un innovativo format di gara con l'introduzione dell'ATTACK MODE che esalterà ancora di più l'imprevedibilità e la competitività delle nostre gare".



I biglietti per le tribune potranno essere acquistati al costo di 40 euro per gli adulti, mentre il costo è di 20 euro per i giovani tra i 16 e i 24 anni e per i Senior dai 65 anni. Inoltre, al costo di 60 euro per gli adulti e di 30 euro per giovani e Senior, quest'anno sono disponibili anche i biglietti Tribuna Premium, con vista privilegiata sul traguardo e bevande incluse. I bambini da 0 a 4 anni non avranno bisogno di un biglietto per accedere e potranno sedere insieme agli adulti (1 bambino per ogni adulto), mentre per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni il biglietto costerà soltanto 1 euro.