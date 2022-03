Formula E, svelato il circuito di Città del Capo per la stagione 9

stagione 9

Il primo E-Prix nell'Africa subsahariana promette di essere velocissimo: 2,8 chilometri e 12 curve

Mentre l'ottava stagione attende l'appuntamento del 9-10 aprile con l'E-Prix di Roma dopo quelli in Arabia Saudita e Messico, la Formula E dà uno sguardo al futuro e svela la prima immagine di quello che sarà il circuito di Città del Capo dove nel 2023 la carovana elettrica abbraccerà per la prima volta una città dell'Africa subsahariana. In tutto 2,8 chilometri, dodici curve e un tracciato che promette di essere tra i più veloci del Mondiale. fiaformulae.com

Ovviamente si attende il definitivo via libera della FIA, ma il Sudafrica attende con impazienza la gara che si snoderà attraverso il distretto di Green Point e Waterfront. Portare il mondiale elettrico nel Paese fa parte di una visione più ampia per accelerare la trasformazione del Sudafrica in un hub di innovazione in grado di guidare la transizione verso l'energia rinnovabile e la mobilità in tutto il continente.