Formula E, si parte: la programmazione di Mediaset

IN TV E IN STREAMING

Sabato l'E-Prix del Messico sul canale 20, su Sportmediaset.it anche prove e qualifiche in diretta

Per il settimo anno consecutivo, Mediaset trasmette - in esclusiva in chiaro per l’Italia - le gare del Campionato del Mondo di Formula E. Giunta alla 10° edizione, la nuova stagione della competizione prende il via sabato 13 gennaio, alle ore 21.00, in diretta su Sportmediaset.it (differita: ore 23 su Canale 20 e all'una di notte su Italia 1), con l'E-Prix di Città del Messico. La telecronaca del debutto stagionale è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria. Le 11 scuderie e i 22 piloti sono pronti a darsi battaglia, per conquistare il titolo di Campione del Mondo, nella scorsa stagione vinto da Jake Dennis, pilota della Avalanche Andretti.

Vedi anche Formula E Formula E, ci siamo: scatta da Mexico City una stagione "elettrizzante" Si corre in 11 tracciati cittadini, in tutto il mondo. Tra questi, sei ospiteranno Gara 1 e Gara 2, portando così a 17 i match totali, in cui piloti e costruttori potranno andare a punti. Tra le principali novità nel calendario c’è il cambio di città, in Italia: al posto di Roma l’ha spuntata il circuito di Misano, dove si correrà il 13 e il 14 aprile, nell'autodromo intitolato a Marco Simoncelli. La pista romagnola è quindi la terza new entry di questo mondiale, insieme a Tokyo (il 30 marzo) e a Shanghai (25 e 26 maggio). Lo streaming della Formula E è affidato a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma: dalle prove libere alla gara, passando per le qualifiche.

Il dettaglio della programmazione:

VENERDÌ 12 GENNAIO

Prove Libere 1 dalle 23.30 alle 00.00: Sportmediaset.it.