Formula E, Roma si prepara all'E-Prix: cambia la viabilità

Dopo quasi due mesi di pausa, la Formula E è pronta a riaccendere le power unit nel doppio appuntamento previsto a Roma sabato 9 e domenica 10 aprile sul circuito dell'Eur. Un evento anche per l'Italia, visto che tornerà il pubblico (con green pass base) dopo le porte chiuse dello scorso anno per la pandemia. Come sempre prove libere, qualificazioni e gare andranno in onda su Mediaset, su Italia 1 e Sportmediaset.it

Getty Images