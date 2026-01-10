Pole position a Buemi in un finale thrilling

Il pilota della Envision Racing partirà davanti a tutti dopo che il miglior tempo di Barnard è stato cancellato per track limit. Gara in diretta streaming su sportmediaset.it alle 21, differita alle 23:30 su Canale 20di Redazione
© formula e
Sebastien Buemi firma la pole position all’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, teatro del secondo appuntamento stagionale della Formula E. Il pilota svizzero della Envision Racing si conferma specialista della categoria elettrica, portando a casa la 17ª pole in carriera e agganciando Jean-Éric Vergne in cima alla classifica di tutti i tempi.
Decisivo l’epilogo del duello finale: Buemi era stato battuto per pochi centesimi da Taylor Barnard, giovane talento della DS Penske, ma l’inglese ha oltrepassato i limiti della pista all’ultima curva. Tempo cancellato e prima fila che cambia volto: Buemi davanti, Barnard secondo.
Alle loro spalle si conferma in crescita Edoardo Mortara. L’italo-svizzero della Mahindra (battuto in semifinale da Barnard) chiude con il terzo tempo, dando continuità al buon avvio di stagione dopo il quarto posto in qualifica in Brasile. Quarto Mitch Evans che aveva perso il duello tutto Jaguar con Buemi.
Segue il gruppo Porsche, grande atteso della vigilia forte delle cinque pole conquistate nelle ultime edizioni sul tracciato messicano. Quinto Nico Müller con la Porsche ufficiale, sesto il leader del mondiale Jake Dennis (Andretti Porsche), settimo Dan Ticktum con la Cupra Kiro. In difficoltà Pascal Wehrlein (Porsche): il poleman delle ultime due edizioni non va oltre l’undicesimo posto ed è chiamato a una gara tutta in rimonta. Appuntamento in diretta per il via della gara su sportmediaset.it alle ore 21:00 con la telecronaca di Massimiliano Cocchi e Luca Filippi. Differita su Canale 20 in seconda serata.