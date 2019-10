Formula E, la sesta stagione parte con i test di Valencia

TUTTI IN PISTA

La pausa è finalmente finita, la sesta stagione di Formula E è pronta ad iniziare con i consueti test a Valencia dove scenderanno in pista i 12 team e i 24 piloti che daranno vita al campionato 2019/20 delle monoposto elettriche, anche quest'anno su Mediaset. Sul circuito Ricardo Tormo, con il layout accorciato a circa 3 km, ci saranno due sessioni giornaliere (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17) martedì, mercoledì e venerdì per vedere a che punto sono le scuderie.

Sarà quindi l'occasione per vedere da vicino i progressi di due deb come Porsche (che ha rinunciato alla 24 Ore di Le Mans per concentrarsi sul motosport elettrico) e Mercedes (con la Silver Arrow 01 che spera di ripetere le gesta della cugina in Formula 1) che sono entrati a far parte del Mondiale con le scuderie ufficiali.

Tra i piloti, riflettori puntati sui nuovi De Vries (fresco campione di F2), Hartley (ex Toro Rosso) e Mueller (conosciuto per il DTM) oltre ovviamente ai "soliti" favoriti Vergne (che avrà l'obiettivo del terzo titolo di fila), Di Grassi e Lotterer. Tutti con in testa l'obiettivo di mettere insieme i chilometri necessari per arrivare in forma al weekend del 22-23 novembre quando partirà ufficialmente il campionato ad Ad Diriyah, in Arabia Saudita.