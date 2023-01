Formula E, il doppio round di Diriyah su Mediaset

Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta le gare del Campionato del Mondo di Formula E 2023. Venerdì 27 e sabato 28 gennaio, sul Canale 20 e in streaming su sportmediaset.it, dalle ore 18.00 si torna in pista con il secondo e terzo round, con gli E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita. La telecronaca della seconda e terza tappa stagionale della Formula E è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria.