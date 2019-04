Formula E, il debutto della Mercedes: primi km a Varano

03/04/2019

Battesimo per la Mercedes in Formula E. Vandoorne e Mortara hanno portato in pista a Varano la EQ Silver Arrow 01 per lo shakedown della monoposto che debutterà nel Mondiale elettrico, grande esclusiva Mediaset, dal prossimo anno. 527 km percorsi in tre giorni di test senza intoppi. Molto soddisfatto Toto Wolff: "Abbiamo raggiunto un importante traguardo e abbiamo gettato solide basi per ulteriori sviluppi. La prima volta della macchina in pista è sempre molto speciale".