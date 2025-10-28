La Formula E continua a lavorare in vista della Season 12 e il secondo giorno di test a Valencia ha offerto una doppia sessione intensa, ricca di dati, long run e piccoli colpi di scena. Tra simulazioni di gara, bandiere rosse e variazioni di prestazioni tra mattino e pomeriggio, a emergere con continuità è stata Mahindra, capace di monopolizzare la parte alta della classifica fin dalle prime ore della giornata.

Mahindra al comando nella sessione mattutina

Nelle prove del mattino Edoardo Mortara ha messo tutti in fila firmando il miglior riferimento in 1:21.483, precedendo per meno di un decimo da Nyck de Vries: un uno-due che conferma il potenziale del pacchetto indiano in configurazione test. Subito dietro, i motorizzati Porsche: Jake Dennis ha chiuso in terza posizione davanti al duo ufficiale composto da Pascal Wehrlein – più veloce nella giornata precedente – e dal nuovo arrivato Nico Müller, quinto.

Bene anche Cupra

In Top 10 figura anche Dan Ticktum con la Cupra Kiro, sesto davanti a Taylor Barnard, particolarmente attivo in pista dopo il problema tecnico che lo aveva frenato il giorno prima. Ottavo posto per Maximilian Günther, mentre Sébastien Buemi e Nick Cassidy hanno completato la prima decina della mattina. Giornata complicata invece per il campione del mondo Oliver Rowland, solo 14°, protagonista di uno stop nella chicane finale che ha causato l’unica bandiera rossa del turno.

Ticktum svetta nel pomeriggio, dopo la simulazione di gara

Dopo la pausa e la tradizionale Race exercise di 27 giri, vinta da Müller e utile per testare procedure come Full Course Yellow e Pit Boost, i tempi sul giro si sono leggermente alzati. Nei minuti conclusivi è stato Dan Ticktum a trovare l’acuto, fermando il cronometro su 1:21.746 e chiudendo la sessione davanti proprio a Müller, ancora veloce e consolidato in seconda posizione. Terzo nel pomeriggio Taylor Barnard, bravo a gestire ritmo e prestazione; seguono Mitch Evans in quarta posizione, Wehrlein quinto e Cassidy sesto, tutti vicinissimi sul piano dei riscontri cronometrici. Con due giornate ormai archiviate, la griglia mostra già primi equilibri e spunti tecnici interessanti: Mahindra concretamente in crescita, Cupra incisiva, e Porsche sempre costante.

Classifica test mattino

1 - Edoardo Mortara (Mahindra) - Mahindra - 1'21"493 - 45 giri