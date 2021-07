Formula E, gli E-Prix di New York su Mediaset: la programmazione

Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di Formula E. Sabato 10 alle 22.30 e domenica 11 luglio alle ore 19.30, su Canale 20, e in streaming su SportMediaset.it, si torna in pista con i due E-Prix tra le strade di Brooklyn, a New York. La telecronaca degli E-Prix è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi, già pilota NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, prima delle gare, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria. La pista è lunga 2,32 km e si snoda in 14 curve, attorno al Brooklyn Cruise Terminal, nel quartiere Red Hook di Brooklyn. Il tracciato è fiancheggiato da chilometri di duro cemento, con vista su Buttermilk Channel e su Lower Manhattan e la Statua della Libertà. Le gare sono in streaming su SportMediaset.it, che trasmette anche tutte le qualifiche e le prove libere.

Getty Images