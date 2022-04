Formula E, Evans: "Forse sono mezzo italiano"

I PROTAGONISTI

Il neozelandese. "Questa seconda vittoria a Roma è stata più difficile". Vergne: "Serve essere più veloci per vincere il Mondiale"

Con la doppietta di quest'anno, Mitch Evans ha già vinto tre gare di Formula E a Roma e adesso non sarebbe male regalargli la cittadinanza italiana. Anche il simpatico neozelandese ci scherza su. "Forse sono davvero mezzo italiano, questo è un posto speciale e speciali sono stati questi giorni. La vittoria di oggi è stata più difficile di quella di sabato, perché la temperatura era più alta e lo è stato anche gestire le gomme. Per non parlare poi degli ultimi giri dopo la safety-car. Non posso che ringraziare la squadra, sono felicissimo", le sue parole a caldo.

Nonostante sia balzato in testa alla classifica generale, Jean-Eric Vergne lancia un chiaro messaggio alla sua squadra. "Non c'era niente da fare, la Jaguar era troppo veloce, ma speriamo che lo sia stata solo qui a Roma. Di sicuro dobbiamo fare meglio come squadra, dobbiamo andare ancora più veloce in gara se vogliamo vincere. In Messico lo erano le Porche, qui le Jaguar, speriamo che la prossima volta lo saremo noi. Adesso sono in testa al Mondiale, ma conta esserlo alla fine, altrimenti non se lo ricorda nessun", ha detto il francese.