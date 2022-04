Formula E, Evans e la Jaguar concedono il bis a Roma

FORMULA E

Il neozelandese vince anche il secondo E-Prix: sul podio Vergne, nuovo leader del Mondiale, e Frijns. Giovinazzi sfortunato

Mitch Evans si è ripetuto a Roma, aggiudicandosi anche il secondo E-Prix all'Eur nel giro di 24 ore, quello valido come quinto round del Mondiale di Formula E. Il neozelandese della Jaguar ha portato a termine una bella rimonta, chiudendo davanti a Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) e Robin Frijns (Envision Racing), quest'ultimo autore del giro più veloce.

Delusione per André Lotterer, che ha mancato il podio dopo essere stato a lungo nelle primissime posizioni. per lui un quarto posto beffardo davanti a Stoffel Vandoorne, con una Mercedes al di sotto delle aspettative. Ha fatto decisamente peggio il compagno di squadra e campione in carica Nick de Vries, solo 15° anche a causa di 10" di penalità per aver ostacolato Sette Camara. Nella Top 10 si sono piazzati nell'ordine dal sesto al decimo posto Wehrlein, Turvey, Di Grassi (5" di penalità per lui), Buemi e Askew.

La gara si è decisa in un finale da thriller, dopo che la safety-car era entrata in pista per ben due volte nell'ultima decina di minuti: prima per l'uscita di Sims in una zona pericolosa del tracciato, poi per l'incidente di Cassidy.

Il weekend sfortunato di Antonio Giovinazzi si è concluso anzitempo, con il pilota italiano della Dragon costretto a fermarsi anzitempo a causa di un problema tecnico. Fino a quel momento era nelle zone basse del gruppo, ma stava provando a risalire con grande impegno.

Non è andata meglio a Edoardo Mortara, visto che l'italosvizzero, fino a prima del via leader della classifica iridata, si è dovuto fermare in seguito a un contatto in bagarre e a una successiva toccata con il muretto, da cui la sua Venturi e uscita irrimediabilmente danneggiata. Adesso in testa al Mondiale c'è Vergne con 60 punti contro i 58 di Frijns, mentre l'Imperatore di Roma, Evans, è quarto con 51 alle spalle di Vandoorne con 56.