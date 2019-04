Formula E, E-Roma: si corre all'Eur: 2,86 km e 21 curve

10/04/2019

Tutto pronto per la seconda edizione dell'E-Prix di Roma di Formula E. Il tracciato cittadino dell'Eur è rimasto identico a quello dello scorso anno: 2,86 km, uno dei più lunghi di tutta la stagione, e ben 21 curve. La partenza sarà in piazzare Marconi, vicino all'obelisco, poi i piloti dovranno affrontare una curva a U per immettersi in via Cristoforo Colombo. Da qui due chicane e il giro attorno al Palazzo dei Congressi dove ci sarà anche la pita lane. Infine si costeggia il Luna Park e un'ultima chicane prima di tornare sul rettilineo di partenza.