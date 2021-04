Formula E, E-Prix Roma: super pole per Vandoorne, sfortuna e amaro in bocca per Rowland

E-PRIX ROMA

Al pilota belga la prima pole position nel double-header dell'E-Prix di Roma

di

LUCA BUCCERI

Stoffel Vandoorne conquista la superpole dell'E-Prix di Roma, terza tappa del mondiale di Formula E. Il pilota belga, alla guida della Mercedes, precede André Lotterer in prima fila, terzo posto in griglia di partenza Oliver Rowland che può recriminare per la mancata pole a causa di una sbavatura nel finale di qualifica. Quinta casella per Vergne, che riesce a recuperare la sua DS Techeetah dopo il rocambolesco incidente del mattino. Getty Images

Dal Tempelhof dell'E-Prix di Berlino alla qualifica dell'E-Prix di Roma, solo due pole di digiuno per Stoffel Vandoorne che si presenta per la prima gara nella Capitale con grande stile. Il pilota Mercedes, velocissimo in superpole, conquista il miglior tempo davanti a un altro immenso André Lotterer, il cui giro è stato "viziato" da uno sporco non di poco conto. Il pilota belga, che in fase di lancio ha agganciato uno striscione pubblicitario in pista, dovrà accontentarsi della seconda posizione in griglia, davanti a un ben più infelice Rowland. Il pilota Nissan, bravissimo a conquistare il miglior tempo in due dei tre settori del tracciato, manda tutto al diavolo nel finale quando un doppio tocco al muro prima del traguardo lo ha "relegato" in seconda fila. Accanto al britannico, settimo in classifica generale, l'Audi di Lucas Di Grassi.

A completare la top six della superpole ci sono poi Vergne e Max Guenther. Un successo essere in pista per JEV, che nel mattino è stato protagonista, suo malgrado, del rocambolesco incidente causato da Turvey (che non ha preso parte alle qualifiche) che ha coinvolto anche Jake Dennis (19° in griglia di partenza).

Qualifica a fatica, invece, per i piloti che occupano i piani alti della classifica generale. L'attuale leader del mondialepartirà dalla quarta fila, in ottava posizione, al fianco di, terzo in generale. Dietro di loro, ma in sesta fila, la Jaguar diche dovrà rimontare dall'undicesima casella in griglia di partenza per tentare di conquistare la leadership mondiale (a 7 lunghezze dal primo De Vries).

Altra sessione di qualifiche da dimenticare per il campione del mondo iridato Antonio Felix Da Costa, che dopo il 18° e 10° posto in griglia di partenza nei due E-Prix di Diriyah sarà costretto a partire diciassettesimo nel primo dei due appuntamenti di Roma.

Vi ricordiamo che potrete vivere le emozioni di gara-1 dell'E-Prix di Roma, a partire dalle 16, in diretta su Sportmediaset.it e su Italia 1