Formula E, E-Prix New York: Cassidy si prende la pole e beffa al millesimo Vandoorne

e-prix new york

Il pilota neozelandese conquista la terza pole in carriera, la prima di questa stagione di Formula E

© FIA Va a Nick Cassidy la pole position dell'E-Prix di New York, undicesima tappa stagionale del mondiale elettrico di Formula E. Il pilota neozelandese del team Envision Racing conquista la prima fila davanti alla Mercedes di Stoffel Vandoorne per soli otto millesimi, mentre dalla seconda fila partiranno Di Grassi e Wehrlein. Soltanto quinta fila e nona posizione in griglia per il leader del mondiale Edoardo Mortara, che sarà chiamato alla rimonta in gara.

Poteva essere l'occasione per accorciare su Mortara e sorpassare Vergne al secondo posto in classifica generale, ma Stoffel Vandoorne si è dovuto arrendere alla velocità dell'Envision Racing di Nick Cassidy che per soli otto millesimi si è portata avanti conquistando la pole position dell'E-Prix di New York. Prestazione super e guida perfetta per il pilota neozelandese, che ha sfruttato al meglio ogni millimetro della pista per mettere la sua monoposto davanti a tutti per la prima volta in stagione, mettendo in archivio la terza pole della carriera elettrica. Il 27enne, oltre Vandoorne, ha messo in riga in qualifica Bird e Wehrlein, conquistando una prima fila più che meritata.

Seconda posizione in griglia per Vandoorne, che alla partenza cercherà di certo di attaccare il neozelandese, ma dovrà vedersela anche con la voglia di Di Grassi e Wehrlein di costruire una gara da podio. Terza fila per Buemi e Sims, seguiti da Frijns e Bird.

Viene clamorosamente eliminato nella sessione a gruppi il leader del mondiale Edoardo Mortara, fatto fuori per soli otto millesimi (numero che torna e ritorna sulla pista newyorkese) dai quattro che poi sono volati poi ai quarti di finale. Per l'italo-svizzero sarà quindi una gara da costruire in rimonta, con la partenza dalla quinta fila in nona posizione davanti a Da Costa. Tra gli esclusi eccellenti ai quarti c'è anche l'iridato De Vries, che partirà 11° davanti a Rowland, così come anche l'altra Jaguar di Evans che prenderà il via dalla settima fila al 14° posto in griglia.

Sfortunato ancora una volta Antonio Giovinazzi, che con la sua Dragon Penske prenderà il via dalla penultima fila davanti ai soli Sette Camara e Turvey a causa di un giro reso complicato dalla pioggia caduta nella prima parte di qualifica.