Formula E, E-Prix Diriyah: orari, programmazione e palinsesto

programmazione

Si parte giovedì con lo shakedown per arrivare alla gara-2 di sabato

Per il quinto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta le gare del Campionato del Mondo di Formula E 2022. La nuova stagione della competizione giunta all’ottava edizione, prende il via oggi dalle 13.50 con lo shakedown dell'E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita. Venerdì e sabato spazio a prove libere, qualifiche e doppia gara tra Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it. La telecronaca del debutto stagionale della Formula E è affidata a Massimiliano Cocchi e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria.

Undici scuderie e 22 piloti pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo di Campione del Mondo, nella scorsa stagione vinto dall’olandese Nyck De Vries della Mercedes. Un campionato spettacolare, che al momento è composto da 16 appuntamenti in dieci città diverse. La grande novità di questa edizione riguarda la struttura delle qualifiche. I 22 piloti verranno divisi in due gruppi da 11 e ciascuno avrà dieci minuti per stabilire un giro veloce a 200kW di potenza. Dopo questa fase, i quattro piloti più veloci di ogni gruppo verranno abbinati per formare delle coppie per i quarti di finale, che si svolgono in forma di gara su un solo giro a 250kW di potenza. Le qualifiche procederanno, poi, in due semifinali e una finale.

Lo streaming della Formula E è affidato a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma: dalle prove libere alla gara, passando per qualifiche e superpole. Di seguito, il dettaglio della programmazione

GIOVEDÌ 27 GENNAIO

Shakedown dalle 13.50 alle 14.20: Sportmediaset.it.

Prove Libere 1 dalle 15.55 alle 16.30: Sportmediaset.it.

VENERDÌ 28 GENNAIO

Prove Libere 2 dalle 11.30 alle 12.00: Sportmediaset.it.

Qualifiche 1 dalle 13.40 alle 14.55: Sportmediaset.it

Gara 1 dalle ore 17.30: Canale 20 e Sportmediaset.it

SABATO 29 GENNAIO

Prove Libere 3 dalle 11.30 alle 12.00: Sportmediaset.it.

Qualifiche 2 dalle 13.40 alle 15.00: Sportmediaset.it

Gara 2 dalle ore 17.30: Canale 20 e Sportmediaset.it