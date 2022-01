Formula E, E-Prix Diriyah: a Vandoorne la prima pole, debutto amaro per Giovinazzi

E-PRIX DIRIYAH

Prima firma stagionale per la Mercedes del belga che precede Dennis. Problemi alla prima qualfica per Giovinazzi

di

Luca Bucceri

Va a Stoffel Vandoorne la pole position dell'E-Prix di Diriyah, primo appuntamento della stagione 8 di Formula E. Il pilota belga, che nel nuovo format di qualifica ha battuto nei quarti Cassidy e in semifinale il compagno di box De Vries, precede in griglia di partenza il britannico Dennis. Seconda fila per l'iridato De Vries al fianco di Lotterer. Per Giovinazzi, all'esordio assoluto, è solo ultima posizione in griglia.

Cambia format di qualifiche, ma il primo squillo stagionale arriva dalla scuderia che l'anno scorso ha festeggiato un titolo mondiale insperato all'interno del suo box. Se a festeggiare qualche mese fa era stato Nyck De Vries, la prima pole della stagione 8 di Formula E se l'aggiudica il compagno Stoffel Vandoorne, abile a trovare il terzo posizionamento nel primo gruppo di qualifica e poi bravo ad avere la meglio dai quarti alla finale per la pole. Il belga, che lo scorso anno ha chiuso 14° in classifica generale, si prende anche una rivincita sull'iridato De Vries, sconfitto in semifinale sfruttando qualche sbavatura di troppo dell'olandese. Nel nuovo format spicca anche Jake Dennis, che porta la sua Avalanche Andretti a un passo dalla pole salvo poi arrendersi a causa di un fuori programma nell'ultima run.

A partire dalla seconda fila, in terza casella in griglia, l'iridato De Vries seguito da Lotterer, mentre gli altri partecipanti ai quarti Bird, Cassidy, Frijns e Rowland piazzano le loro monoposto elettriche dalla quinta all'ottava posizione in griglia di partenza.

Guardando alle qualifiche degli altri, quelli che si sono fermati alla fase a gruppi (11 piloti in pista insieme in due "gironi" per conquistare quattro posti per la prosecuzione del format), è Lucas Di Grassi a sorridere grazie al risultato ottenuto da Stoffel Vandoorne. Il brasiliano, arrivato quinto nel suo gruppo, conquista la quinta fila davanti a Max Guenther, mentre più indietro c'è la Porsche di Wehrlein e la Venturi di Mortara. Proprio l'italo-svizzero ha reso amaro l'esordio del "rookie" Antonio Giovinazzi, costretto a partire dall'ultima posizione in griglia nella gara del pomeriggio a causa di un lungo del pilota Venturi che ha reso impraticabile la pista nei minuti finali della sessione del gruppo B.

Giovinazzi, che ha avuto modo di girare nelle sessioni di libere, è rimasto dunque frenato dalla prestazione al primo run che non gli ha permesso di scalare la griglia. Nel pomeriggio l'opportunità di risalire la china nel primo E-Prix della carriera da pilota elettrico.

Di seguito il risultato delle qualifiche e la rispettiva posizione di partenza per gara-1 dell'E-Prix di Diriyah.

1. Vandoorne (Mercedes)

2. Dennis (Avalanche Andretti)

3. De Vries (Mercedes)

4. Lotterer (Porsche)

5. Bird (Jaguar)

6. Cassidy (Envision Racing)

7. Frijns (Envision Racing)

8. Rowland (Mahindra)

9. Di Grassi (Venturi)

10. Guenther (Nissan)

11. Wehrlein (Porsche)

12. Mortara (Venturi)

13. Vergne (DS Techeetah)

14. Evans (Jaguar)

15. Sette Camara (Dragon Penske)

16. Da Costa (DS Techeetah)

17. Askew (Avalanche Andretti)

18. Sims (Mahindra)

19. Turvey (NIO)

20. Ticktum (NIO)

21. Buemi (Nissan)

22. Giovinazzi (Dragon Penske)

Gara-1 dell'E-Prix di Diriyah potrà essere seguito in diretta dalle ore 17.30 su Canale 20 e su sito e app di Sportmediaset.it