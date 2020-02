Formula E, E-Prix Città del Messico: sontuoso Evans, la vittoria è tua

E-PRIX CITTA' DEL MESSICO

di

LUCA BUCCERI

A trionfare nell'E-Prix di Città del Messico è un perfetto Mitch Evans che, dal primo all'ultimo giro, si impone su tutti fino al meritato podio. Il pilota Jaguar, che ha sorpassato subito Lotterer, precede Da Costa e Buemi che, nonostante gli attack mode, non riescono ad impensierire il neozelandese. Altra delusione per Massa, la cui gara dura poco meno di 15' a causa del danneggiamento della monoposto. Male anche Vandoorne. Formula E, E-Prix di Città del Messico: trionfa Evans FIA

FIA In testa dal primo all'ultimo giro, il pilota neozelandese ha preceduto Da Costa e Buemi.





Il pilota neozelandese giganteggia in Messico e, complice una partenza aggressiva, supera alla prima curva del circuito André Lotterer aprendo così alla marcia trionfale. Evans fa tutto in modo perfetto e, in pochi giri, conquista un vantaggio irraggiungibile per gli inseguitori conquistando la prima vittoria stagionale. Alle spalle del pilota Jaguar è bagarre tra Da Costa, Buemi e Bird, con quest'ultimo che a 3' dal termine non riesce ad evitare l'impatto con le barriere nel tentativo di difesa da Da Costa.

In ripresa il campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne che, con la sua DS Techeetah, chiude al quarto posto davanti a Sims. Il pilota Andretti, dopo il successo di Diriyah e il ritiro di Santiago, riesce nella rimonta dal 18° posto. Clamoroso, invece, quanto succede a Vandoorne: salito fino al sesto posto, all'ultimo giro è costretto al ritiro e, dunque, a perdere importantissimi punti in classifica.

La gara, ad avvio, è stata congelata dopo il violento impatto della monoposto di Muller con le barriere di protezione: il pilota della Geox Dragon, nel tentativo di superare De Vries, va sullo sporco perdendo il controllo dell'auto. Poco dopo anche l'olandese sarà costretto al ritiro dopo un contatto avvenuto con Frijns.

Da dimenticare la gara di Felipe Massa, durata poco meno di 15 minuti. Il brasiliano ex Ferrari, dopo un contatto, danneggia l'anteriore e si ritira così come il poleman Andrè Lotterer, fuori dai giochi per aver trascinato per la pista uno striscione che ha mandato ko la sua monoposto.

Al termine dell'E-Prix Mitch Evans conquista la testa della classifica generale con un vantaggio di un punto su Sims e 8 su Da Costa.