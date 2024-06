Formula E, doppio E-Prix a Portland: Cassidy cerca bis e fuga

WEEKEND IN USA

Il neozelandese della Jaguar vuole ripetere il successo del 2023 e staccare Wehrlein in classifica generale. Prove e gare su canale 20 e Sportmediaset.it

Il Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E torna il 29-30 giugno con le gare13 e 14 dell'Hankook Portland E-Prix 2024. Dopo il debutto dell'anno scorso, Formula E torna a Portland con un doppio appuntamento. Nel 2023, Formula E si è avventurata in territori inesplorati con la sua prima visita a Portland, dopo gli E-Prix di Miami e New York. Oltre 20.000 spettatori hanno assistito a una gara emozionante con più di 400 sorpassi e numerosi cambi di leadership. Il weekend ha registrato anche alcune delle velocità più elevate mai raggiunte in una sessione di Formula E, catturando l'attenzione del pubblico grazie a manovre inaspettate. Durante il Southwire Portland E-Prix 2023, Nick Cassidy ha trionfato per Envision Racing, compiendo una mossa decisiva al Giro 28 per assicurarsi la sua terza vittoria nella stagione e posizionandosi al secondo posto nella classifica, a solo un punto da Jake Dennis di Avalanche Andretti, che ha tagliato il traguardo in seconda posizione. António Félix da Costa di TAG Heuer Porsche è arrivato terzo in una gara in cui soli sette secondi separavano i primi 17 piloti al traguardo.

Vedi anche Formula E Formula E, Vergne e Vandoorne al volante della Gen3 Evo messa a punto da DS Performance Oltre alla gara emozionante di Cassidy, che è partito dalla decima posizione, il debutto di Portland è stato un traguardo importante anche per il team Andretti, con Jake Dennis che ha ottenuto la Julius Baer pole position e un podio in casa, per poi lanciarsi nella seconda metà della stagione e conquistare il titolo iridato il trofeo del Campionato Piloti. Fino ad ora quest’anno con una vittoria e quattro podi, cercherà di costruire su un buon inizio di gara per replicare il successo dell'anno scorso. La domanda che si pongono tutti però è: anche con una forte prestazione in casa, hanno quello che serve per sfidare Jaguar TCS Racing e TAG Heuer Porsche? Con l'avvicinarsi della fine della decima stagione di Formula E, Mitch Evans di Jaguar TCS Racing è alle soglie di un'impresa storica. Fresco della sua vittoria a Shanghai, il kiwi vanta ora 12 vittorie in Formula E. Una vittoria a Portland lo vedrebbe eguagliare il record di vittorie di tutti i tempi, pareggiando con le leggende della Formula E Sébastien Buemi e Lucas di Grassi. Nel frattempo, il suo attuale compagno di squadra e leader del campionato Nick Cassidy in questa stagione è salito sul podio otto volte in sole 12 gare, con un vantaggio di 25 punti sul secondo classificato Pascal Wehrlein di TAG Heuer Porsche. I due top team stanno preparando il terreno di battaglia in vista delle gare statunitensi. Le gare 13 e 14 dell'Hankook Portland E-Prix 2024 iniziano alle 14:00 (ora locale) di sabato 29 e proseguiranno domenica 30 giugno.

PORTLAND INTERNATIONAL RACEWAY

Il Portland International Raceway, punto di riferimento negli sport motoristici americani, è rinomato per ospitare emozionanti gare ravvicinate, specialmente in serie, come l'IndyCar. Uno dei momenti leggendari è stato nel 1997, quando la principale serie americana di monoposto ha assistito a un emozionante arrivo a tre. Mark Blundell ha superato Gil de Ferran e Raul Boesel per solo mezzo decimo di secondo, certificando la gara come una delle più serrate mai avvenute su un circuito stradale. Il tracciato in senso orario di 12 curve e 3.190 km rimane invariato rispetto all'anno scorso, con la zona di attivazione dell'ATTACK MODE situata all'esterno della curva 7. Con curve ad alta velocità e lunghi rettilinei, i tifosi dovranno aspettarsi sorpassi, scie abbondanti e una gestione critica dell'energia.

LA CORSA AL VERTICE DELLA STAGIONE 10

La seconda stagione dell'era GEN3 si avvicina al suo epilogo. La competizione è stata feroce, con otto diversi vincitori nelle prime 12 gare. Quattordici piloti sono saliti sul podio e sette squadre diverse sono attualmente rappresentate nella top 10 della classifica piloti. Mentre il Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E si prepara per il tredicesimo e quattordicesimo round, l'attuale classifica piloti è la seguente: Nick Cassidy di Jaguar TCS Racing guida il gruppo, seguito da vicino da Pascal Wehrlein, Tag Heuer Porsche. Il connazionale e compagno di squadra di Cassidy, Mitch Evans, è al terzo posto, con Oliver Rowland della Nissan e il campione in carica Jake Dennis dell’Andretti Formula E Team a completare i primi cinque, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Jean-Éric Vergne di DS PENSKE e António Félix da Costa di TAG Heuer Porsche attualmente occupano il sesto e settimo posto. Il vincitore dell'E-Prix di Tokyo Maximilian Günther di Maserati MSG Racing è all'ottavo posto, seguito dall'altra macchina di DS PENSKE di Stoffel Vandoorne. Dopo il suo primo podio in Formula E , Jake Hughes completa la top ten per NEOM McLaren.

INTRATTENIMENTO FUORI PISTA

Oltre lo spettacolo della pista, i fan della Formula E possono prepararsi per una giornata indimenticabile nell’Allianz Fan Village. I visitatori possono immergersi nell'eccitazione nella gaming arena e Bikerama, e scattare foto con gli artisti di strada locali. Saranno disponibili cibo e bevande con una grande varietà di cucine, mentre i fan più giovani si divertiranno nella Kid’s Zone con face painting, bolle giganti e tanto altro ancora. Il weekend promette anche esibizioni dal vivo durante tutto l'evento, tra cui Jxdn – il suo vero nome Jaden Hossler – il sabato. Cantante, cantautore e influencer, la sua fama iniziale su TikTok è poi sfociata nella musica, firmando successivamente con l'etichetta di Travis Barker, DTA Records, nel 2020. Domenica i fan potranno godersi la musica di Natalie Jane. Dopo spettacoli sold-out a New York City e Los Angeles, e l'headline dell'E-Prix di Berlino all'inizio di quest'anno, Natalie Jane salirà di nuovo sul palco nel Allianz Fan Village, portando il suo enorme talento e i suoni soul, accompagnati ai successi 'AVA' del suo album di debutto 'Where Am I?’.

PROGRAMMA: DOVE, QUANDO E COME GUARDARE L'HANKOOK PORTLAND E-PRIX 2024

L'Hankook Portland E-Prix 2024 inizia venerdì 28 giugno con la Prima Sessione di Prove Libere alle 17:00 (ora locale). Poi si entra direttamente nel primo giorno di gara, con il doppio appuntamento di sabato 29 giugno, con la Seconda Sessione di Prove Libere delle 07:30 (ora locale), seguito successivamente dalle qualifiche delle ore 09:40 (ora locale) e la partenza del Round 4 alle 14:00 locali/21:00 UTC. Per il Round 14, verrà applicato lo stesso programma: la sessione di Prove Libere inizia alle 07:30 di domenica 30 giugno, seguito dalle qualifiche alle 09:40 (ora locale) e la gara alle 14:00 locali/21:00 UTC. In Italia, il Canale 20 di Mediaset trasmetterà entrambe le gare di Portland live, con tutte le sessioni disponibili in diretta su Sportmediaset.it. Gli highlights saranno coperti anche sul canale Italia 1.