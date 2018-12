Formula E, dal 2020 anche Seoul nel calendario

03/12/2018

La quinta stagione è pronta a scattare (si parte il 15 dicembre con l'E-Prix di Riad, esclusiva Mediaset) ma la Formuale E guarda già al futuro: siglato un accordo tra la Corea del Sud e la FIA per un nuovo tracciato a Seoul che andrà ad aggiungersi nel calendario presumibilmente già dalla prossima annata. L'intesa è valida per cinque anni e dovrebbe partire nel 2020: "La Corea del Sud è all'avanguardia nell'innovazione quindi luogo ideale per una gara elettrica" ha detto Alejandro Agag, CEO di Formula E.