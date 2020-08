Formula E, Da Costa: "Titolo vinto anche grazie a Vergne"

E' un Antonio Felix da Costa con le lacrime agli occhi quello che commenta il suo primo titolo nel campionato di Formula E, arrivato dopo il secondo posto in gara-4 a Berlino. "Non ho parole, sono emozionato. Mi vengono in mente tanti momenti del passato perché tante volte sono arrivato davvero vicino a ritirarmi, ma gazie alle persone intorno a me non l'ho mai fatto. Ringrazio tutti, ma soprattutto la squadra. Loro mi sono sempre stati vicino anche quando andavo malissimo, mi hanno dato una macchina competitiva in tutti i circuiti", ha detto il portoghese.