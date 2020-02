Formula E, che spavento per Abt in Messico

Grande spavento per Daniel Abt durante la prima sessione di prove libere dell'E-Prix di Città del Messico. Il pilota tedesco dell'Audi è andato a sbattere violentemente contro le barriere ed è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sono apparse preoccupanti, anche se Abt ha dovuto saltare la seconda sessione di prove e pure le qualifiche. In forse pure la sua partecipazione alla gara, in programma alle ore 23 italiane e in diretta sul canale 20 e Sportmediaset.it.