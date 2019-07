Formula E, Audi non cambia: confermati Di Grassi e Abt

11/07/2019

Saranno ancora Lucas Di Grassi e Daniel Abt i piloti ufficiali Audi per il prossimo Mondiale di Formula E. La casa tedesca ha infatti annunciato, alla vigilia degli ultimi due appuntamenti a New York, di aver confermato la stessa line up anche per la season 6: una coppia affiatata che corre per Audi dalla stagione inaugurale del 2014-2015.



"Con otto concorrenti per il titolo ancora in lizza prima dell'ultimo weekend di gara, stiamo vivendo la stagione di Formula E più entusiasmante di sempre - ha dichiarato il responsabile motorsport di Audi, Dieter Gass -. Con l'arrivo di Mercedes e Porsche nel prossimo campionato, ci aspettiamo che la competizione diventi ancora più serrata".



"Confermando i nostri piloti con così tanto anticipo vogliamo mandare un messaggio chiaro ai nostri concorrenti: saremo assolutamente preparati alla sfida, che affronteremo con piacere. Oltre allo sviluppo e ai test sulla vettura, condotti in modo meticoloso, ciò include anche il legame con i nostri piloti", ha concluso Gass.