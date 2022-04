Formula E, a Monaco non solo l'E-Prix: arriva il futuro con le Gen3

IL CONTDOWN

Giovedì verranno presentate le monoposto per la prossima stagione, la nona del campionato elettrico: "Le più potenti, veloci e leggere"

Ancora pochi giorni e poi la Formula E mostrerà al mondo le monoposto della prossima generazione, quelle che andranno in pista per la stagione numero 9. Giovedì, infatti, alla vigilia del weekend che manderà in scena l'E-Prix di Monaco (in diretta sabato su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it), verranno svelate le auto della Gen3. L'evento si terrà allo Yacht Club del Principato, dove le vetture saranno presentate alla presenza di costruttori, squadre, piloti, sponsor e ospiti. ufficio-stampa

"La macchine della Gen3 di Formuila E rappresentano un passo avanti per il motorsport e la mobilità elettrica - ha detto il Ceo di Formula E, Jamie Reigle - . Disegnate per dimostrare che le alte prestazioni, l'efficienza e la sostenibilità possono convivere senza compromessi, quelle di Gen3 sono le nostre auto più potenti, leggere e veloci. Non vediamo l'ora di mostrarle a Monaco, una location storica per le corse, e vedere le macchine accendere le strade cittadine in giro per il mondo la prossima stagione".