Rosberg torna al volante: test con l'auto di Extreme E del suo team

IN GERMANIA

L'ex campione di F1 ha provato il brivido del Suv elettrico: "Esperienza fenomenale, potenza da non credere"

Nico Rosberg è tornato al volante. Il campione del mondo di Formula 1 del 2016, non si è seduto all'interno di una monoposto, ma si è messo ai comandi del Suv elettrico Odyssey 21 del suo team Rosberg X Racing, con cui partecipa al campionato di Extreme E. Un evento assai raro visto che il 36enne pilota tedesco non ha guidato spesso un'auto da corsa dopo il suo ritiro da fresco iridato. Rosberg ha provato la vettura lungo il tracciato offroad allestito al Nuerburgring, vicino alla sede della squadra a Neustadt, e sotto gli occhi dei suoi piloti titolari Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Johan Kristoffersson.

Vedi anche Extreme-E Extreme E, countdown per il doppio appuntamento in Sardegna "E' stata un'esperienza fenomenale. Non riuscivo a capacitarmi della potenza di questa macchina. Guidare fuoristrada è davvero divertente. Nonostante non guidassi da parecchio, mi sono trovato immediatamente a mio agio. La memoria muscolare è tornata indietro nel tempo immediatamente e mi sono semplicemente divertito. Guidare nei rally è una cosa completamente diversa dalla pista e ho un immenso rispetto per Mikaela e Johan (primi nel Desert X Prix, ndr)", le sue parole.

Per Rosberg, comunque, si è trattato di un'uscita estemporanea, mentre i piloti di Extreme E torneranno a fare sul serio in Sardegna il prossimo mese per la doppia tappa dell'Island X Prix, da seguire tutta in diretta sui canali Mediaset.