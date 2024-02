Extreme E al via con la sfida "grandi firme" tra Rosberg e Sainz

EXTREME E

La quarta stagione della serie riservata ai SUV elettrici vede anche l'esordio di due nuove formazioni

Terminato il primo weekend dello scorso mese di dicembre in Cile con la vittoria di Johan Kristofferson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky (Rosberg RXR Racing), il campionato di Extreme E riparte dall'Arabia Saudita dopo due mesi di pausa "attiva" e una nuova edizione del Desert X-Prix di Jeddah. Doppia gara sabato 17 e domenica 18 febbraio per dare il "la" alla quarta stagione della serie riservata ai SUV elettrici Odyssey21. La coppia svedese di Rosberg RXR rimette in palio i titoli piloti e team vinti la scorsa Stagione ai danni di Acciona Sainz XE Team e dei suoi piloti Laia Sanz-Mattias Ekstroem.

© Andrew Ferraro

Sono passati solo un paio di mesi dal drammatico finale 2023 di Extreme E ad Antofagasta, in Cile, che ha visto Rosberg X Racing (RXR) di Nico Rosberg conquistare il campionato in una resa dei conti a cinque squadre all'Antofagasta Minerals Copper X Prix. Quella vittoria ha assicurato loro il secondo titolo in tre stagioni e -con la squadra che conserva la coppia formata da Johan Kristoffersson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky, si può essere certi che RXR sarà ncora una volta la candidata numero uno al successo finale.

ACCIONA SAINZ XE Team (ASXE) è stato sconfitto di misura per il suo primo titolo Extreme E nel 2023. Laia Sanz torna per la squadra spagnola nel tentativo di conquistare il campionato in questa stagione e sarà quesya volta affiancata dal giamaicano Fraser McConnell che ha ottenuto due vittorie per X44 Vida Carbon Racing nella stagione tre e cercherà di aumentare il suo bottino sotto la guida del consulente del team: il due volte campione del mondo di rally e recente vincitore del Rally Dakar 2024 Carlos Sainz Sr. ASXE ha ottenuto la sua prima vittoria in Extreme E in Arabia Saudita l'anno scorso e sarà desideroso di tornare sul gradino più alto nel deserto.

E.ON Veloce Racing ha anche conquistato la sua prima vittoria in Extreme E al Desert X Prix 2023. Dopo aver sopportato fortune alterne nelle prime due campagne, il team ha scalato la classifica nella stagione 3, finendo terzo assoluto con Molly Taylor e Kevin Hansen al volante. Taylor e Hansen hanno dimostrato di essere una coppia forte sin dal debutto insieme e le loro tre vittorie nel 2023 sono state le più alte in tutto il campo. Dopo aver conquistato due podi nell'ultima visita in Arabia Saudita, la squadra britannica cercherà di replicare il suo ottimo inizio questa volta a Jeddah.

Ci sono molti volti nuovi nel paddock di Extreme E per il 2024 ma la costanza è fondamentale per la squadra Andretti Altawkilat Extreme E.Timmy Hansen e Catie Munnings fanno coppia fissa nel team sin dall'inizio della serie nel 2021. Il duo cercherà di tornare in testa al gruppo nel 2024. Sebbene Hansen e Munnings abbiano conquistato due podi nel 2023, la coppia ha sofferto sfortuna e sfortuna per tutta la stagione, assicurandosi di finire solo al settimo posto assoluto. L'Arabia Saudita, tuttavia, riporta alla mente bei ricordi per Andretti Altawkilat, teatro del podio di debutto del team al primo evento della serie nel 2021, e replicarlo sarebbe un segnale di forte progresso per la squadra.



NEOM McLaren Extreme E Team torna nel 2024 con una nuovissima line-up di piloti, segnalando una dichiarazione di intenti per la prossima stagione. Tuttavia, per ottenere una vittoria nella serie finora, il team è stato spesso sfidante e ha ottenuto due podi. La loro nuova coppia, tuttavia, ha esperienza in Extreme E di vittorie in gara e nel campionato assoluto, con Cristina Gutiérrez e Mattias Ekström che guideranno il team nel 2024. Gutiérrez ha conquistato il titolo della stagione 2 con Sébastien Loeb per X44 Vida Carbon Racing nel 2022 e la quattro volte vincitrice della gara non è ancora finita sotto il quarto posto nella sua carriera Extreme E fino ad oggi. Il due volte campione DTM Ekström è arrivato secondo per ASXE lo scorso anno e cercherà di sfruttare le sue due vittorie nella serie con NEOM McLaren XE.

© Sam Bloxham

JBXE di Jenson Button torna per la stagione 2024 con una nuova coppia di piloti, mentre cercano di scalare l'ordine in Extreme E. Andreas Bakkerud si è unito al team dall'Hydro X Prix in poi la scorsa stagione e cercherà di mostrare il suo pedigree di corse fuoristrada in un'intera campagna nella serie per lanciare la squadra nell'ordine. Bakkerud sarà affiancato dalla debuttante Dania Akeel, con la concorrente del Rally Dakar e della Baja pronta a mettersi al volante dell'ODYSSEY 21 per la prima volta nel suo evento di casa. Prima donna saudita a partecipare a una competizione internazionale di rally, Akeel incarna l'etica pionieristica della serie e spera in un buon inizio al Desert X Prix.

SUN Minimeal Team fa il suo debutto in Extreme E, ma i rookies della serie avranno molta esperienza nei ranghi quando inizierà la stagione 2024. La squadra sarà guidata da Timo Scheider, che correrà per il team e utilizzerà la sua vasta esperienza nel motorsport nel ruolo di Team Principal. La versatile Scheider sarà affiancata dalla vincitrice della gara Extreme E Klara Andersson. Rivali nel FIA World Rallycross Championship, i due hanno condiviso un percorso simile in Extreme E dopo aver fatto il viaggio da Championship Driver al podio nella breve storia della serie, e saranno una coppia formidabile per la prima uscita Extreme E del SUN Minimeal Team.



L'ultimo team che si unirà alla griglia di partenza di Extreme E per il 2024 è LEGACY MOTOR CLUB, una nuova squadra guidata dal grande campione del motorsport USA Jimmie Johnson. Il team del sette volte campione NASCAR farà il suo debutto in Extreme E vantando una line-up tutta statunitense e un ricco pedigree di corse fuoristrada. Gray Leadbetter farà il suo debutto nella serie, insieme al tre volte campione di motocross e medaglia d'oro multidisciplinare agli X Games Travis Pastrana, per una miscela unica di gioventù ed esperienza. Pastrana farà un'apparizione una tantum in Arabia Saudita, prima che Johnson debutti dal Round 3 per LEGACY M.C.

© Zak Mauger

OgniX Prix è un double-header e ospita. Con otto squadre che si sfidano per la vittoria in ogni evento, il cambiamento principale è che ci saranno quattro auto per batteria nel 2024. Inoltre, alla fine della campagna, i piloti di partenza tra uomini e donne devono essere uguali in tutta la campagna, il che dovrebbe ravvivare l'azione per l'anno a venire., quattro in più rispetto agli otto precedenti, con i vincitori che ridurranno al minimo il deficit rispetto a coloro che parteciperanno alla, il che potrebbe avere un impatto significativo alla fine della stagione nel conteggio complessivo dei punti. Per le qualifiche, le scelte in griglia vengono ora invertite automaticamente anche per la Q2, mentre le posizioni di partenza della Q2 si basano sui risultati delle manche Q1. Come nella scorsa stagione, i vincitori di ciascuna delle quattro manche di qualificazione riceveranno un punto campionato.Le posizioni in griglia per la finalissima continueranno a essere determinate. Le squadre che non arrivano alla finalissima devono "regalare" i loro voti alla loro squadra preferita sulla griglia. Le posizioni in griglia per la Redemption Race saranno definite dai risultati della classifica intermedia delle qualifiche, con la squadra che è arrivata 5ª che sceglierà per prima la posizione in griglia, seguita dalla squadra che è arrivata 6ª e così via. .

Le distanze per ogni percorso dell'X Prix e il numero di giri varieranno a seconda delle caratteristiche del luogo, come il terreno e le condizioni ambientali. Ciò che rimane costante, tuttavia, è un cambio di pilota nella "Switch Zone", che avviene a metà strada. Un boost "ENOWA Hyperdrive" sarà disponibile anche per ogni pilota una volta in gara. Attivato quando il guidatore preme un pulsante sul volante, godrà di un aumento di potenza per un determinato periodo di tempo. Il tempismo per questo sarà cruciale sia in attacco che in difesa in pista.