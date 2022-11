Extreme E, svelato il calendario della terza stagione

VERSO IL 2023

Confermati cinque round, ma con diverse novità: a luglio si andrà ancora in Sardegna

© ufficio-stampa Quando al termine della stagione 2022 manca ancora una gara, in programma il 26/27 novembre a Punta del Este e sui canali Mediaset, il campionato di Extreme E ha svelato il calendario per il prossimo anno. E' stato confermato il numero dei round, cinque, ma ci sono alcune novità per quanto riguarda le location che per il terzo anno ospiteranno le sfide tra Suv elettrici.

Si comincerà ancora in Arabia Saudita a metà marzo per poi fare tappa per la prima volta in Scozia a maggio. L'estate si aprirà in Sardegna a inizio luglio, mentre a settembre si andrà in America, anche se non è ancora stato deciso se in Brasile o in Usa. L'Amazzonia resta la località preferita, ma molto dipenderà dalle restrizioni per Covid. Il 2023 si dovrebbe chiudere poi in Cile a inizio dicembre, in attesa di conferma.