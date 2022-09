Extreme E: il team X44 conquista la vittoria in Cile

EXTREME E

Una penalità cambia il risultato della gara disputata nei pressi delle miniere di rame di Antofagasta: primo successo stagionale per Loeb e Gutierrez. Out Rosberg Racing, si riapre il Mondiale

Succede di tutto nell'Antofagasta Minerals Copper E-Prix, quarta prova dell'Extreme E che si è disputata in Cile: Rosberg Racing, dominatore del campionato, si ritira prima della finalissima per un problema tecnico e il vantaggio nel Mondiale scende a 17 punti. La vittoria va così a X44 Racing, con Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez ad approfittare della penalità inflitta a McLaren: sul podio vanno anche Chip Ganassi Racing e Acciona Sainz.

Succede di tutto nell'Antofagasta Minerals Copper E-Prix, quarta prova dell'Extreme E che veniva disputata nei pressi delle miniere di rame cilene, per sensibilizzare sull'importanza di questo metallo in futuro sostenibile ed elettrico. Sui saliscendi del circuito di 3,055km disegnato nel deserto dell'Atacama, arriva la vittoria a sorpresa del team X44 Vida Carbon Racing, di proprietà di Lewis Hamilton: Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez, che avevano vinto la loro semifinale, conquistano il primo successo stagionale in una prova concitata.

Il francese duella a lungo con Foust (McLaren), che lo supera appena prima del cambio pilota: bravissima Gutierrez ad utilizzare l'hyperdrive per superare all'uscita dei box ed effettuare un primo allungo, che viene vanificato dalla rimonta del team McLaren. La classifica viene però riscritta dalle penalità: Emma Gilmour aveva infatti toccato due bandierine, quindi viene retrocessa in ultima posizione. X44 vince così davanti al team Chip Ganassi Racing e ad Acciona Sainz, che termina la gara con una sospensione divelta ma chiude comunque sul podio.

Si era ritirato appena prima del via della finalissima il team Rosberg Racing, dominatore del campionato che era stato messo ko da un problema tecnico, venendo sostituito dal migliore dei team eliminati (Ganassi). Si accorcia così il margine nel Mondiale, alla vigilia dell'atto conclusivo che verrà disputato il 26-27 novembre a Punta del Este: Rosberg Racing guida con 83 punti, +17 su X44 Vida Carbon e +22 su Chip Ganassi Racing, che inseguono con 66 e 61 punti.