Ekström e Sanz dominano la finale del Desert X Prix battendo la Veloce Racing e il team di Rosberg

Mattias Ekström e Laia Sanz trionfano nella seconda prova del Desert X Prix dell'Extreme E 2023. Gara-2 in Arabia Saudita, prima tappa del Mondiale per Suv elettrici, va allo svedese e alla spagnola dell'Acciona, team di Carlos Sainz: battuti Kevin Hansen e Molly Taylor (Veloce Racing), mentre terza chiude la coppia di Rosberg formata da Johan Kristofferson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky, quarta la Cupra con Klara Andersson e Nasser Al Attiyah.

Vedi anche Extreme-E Desert X Prix: Veloce... di nome e di fatto, vittoria in gara-uno a NEOM In gara-2 del Desert X Prix, primo appuntamento del Mondiale 2023 di Extreme E, si invertono le posizioni in vetta della prima prova del campionato per Suv elettrici: Mattias Ekström e Laia Sanz, secondi in gara-1, dominano la Grand Final di Neom (Arabia Saudita) trionfando davanti a Kevin Hansen e Molly Taylor, capaci invece di vincere in quella di sabato. Prima vittoria stagionale, dunque, per l'Acciona di Carlos Sainz davanti proprio alla Veloce Racing. Secondo podio per Johan Kristoffersson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky, rappresentanti del team di Nico Rosberg e terzi al traguardo. Tutto parte dalla strepitosa partenza di Ekström, che brucia i rivali per la finale e accumula subito grande distacco: al momento dello switch, lo scandinavo consegna un vantaggio che la spagnola Sanz deve solo gestire nel duello a distanza con Molly Taylor, impegnata più a difendersi dalla svedese di Rosberg che ad attaccare.

L'unico team a schierare il pilota maschile nella seconda parte di gara è il Team ABT Cupra XE: Nasser Al Attiyah compie una grande rimonta, anticipando la Ganassi di Sorenson e sfiorando addirittura il podio, chiudendo vicinissimo ad Åhlin-Kottulinsky. Delusione per l'X44 di Hamilton, penalizzata per eccesso di velocità al momento dello switch in semifinale: Cristina Gutiérrez e Fraser McConnell riescono comunque a portarsi a casa la Redemption Final, chiudendo così al sesto posto generale. Il prossimo appuntamento dell'Extreme E 2023 sarà l'Hydro X Prix, in programma in Scozia il prossimo 13 e 14 maggio.