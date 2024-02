Extreme E: il primo Round di Gedda va alla Rosberg X Racing

EXTREME E

I campioni in carica Kristofferson e Åhlin-Kottulinsky trionfano nella gara inaugurale della quarta stagione: battuta la McLaren

© extreme e Si apre a Gedda, in Arabia Saudita, la quarta stagione dell'Extreme E e si riparte esattamente dalla Rosberg X Racing e da Johan Kristofferson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky: la coppia campione in carica batte la sorprendente McLaren di Mattias Ekström e Cristina Gutierrez, mentre sul gradino più basso del podio sale la Veloce Racing di Kevin Hansen e Molly Taylor: quarto il Team Acciona con Laia Sanz e Fraser McConnell. Domenica il secondo Round.

L'Extreme E ricomincia da dove aveva chiuso: da una vittoria in extremis della Rosberg X Racing. Il Team che aveva vinto nel 2023 si aggiudica anche il primo Round della quarta stagione, aperta a Gedda. In Arabia Saudita, vincono Johan Kristofferson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky, ma la coppia svedese soffre e non poco per avere ragione su una sorprendente McLaren. La Neom guidata da Mattias Ekström e da Cristina Gutiérrez, infatti, parte forte nella finale, andando dall'esterno e poi tagliando davanti alla Rosberg. Alla fine, però, Kristofferson riesce a superare il connazionale ed arrivare alla zona di switch in prima posizione, seppur di poco.

Subentrano Åhlin-Kottulinsky e Gutiérrez e la spagnola riesce anche ad operare il sorpasso, poi la campionessa in carica si riprende la prima posizione e taglia per prima il traguardo. Prima la Rosberg X Racing, seconda la Neom McLaren, mentre il podio si completa con il terzo posto della Veloce Racing con Kevin Hansen e Molly Taylor. Quarta e mai in lotta per la vittoria in finale è l'Acciona di Sanz e McConnell. La coppia svedese si prende subito la vetta della classifica con 27 punti, con Veloce e McLaren a quota 18. Domenica, il secondo Round che chiuderà la prima tappa saudita.