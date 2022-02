Extreme E al via: torna sul canale 20 il duello tra Hamilton e Rosberg

SECONDA STAGIONE

Sabato e domenica l'esordio stagionale con il Desert X-Prix in Arabia: debutta la McLaren, anche l'italiana Molinaro in gara

Per il secondo anno consecutivo, Mediaset trasmette in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di SUV elettrici: The Electric Odyssey - Extreme E. La gara inaugurale, il Desert X-Prix, andrà in onda sul canale 20, domenica 20 febbraio, dalle ore 13.00, da Neom, la città del futuro dell’Arabia Saudita. Tornano quindi, sulla rete diretta da Marco Costa, i potentissimi SUV elettrici pronti a sfrecciare su tracciati ai confini della Terra. La telecronaca dell’X-Prix è affidata al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri e alla pilota Vicky Piria. Sabato 19 febbraio in diretta streaming su sportmediaset.it le Qualifiche 1 dalle 9.00 alle 10.30 e le Qualifiche 2 dalle 13.00 alle 14.30

Vedi anche Extreme-E Klara Andersson positiva al Covid: Tamara Molinaro al suo posto nel Desert X-Prix che apre la stagione L’Extreme E si ispira al mondo del rally e lo reinterpreta seguendo una chiave ambientalista e moderna per sensibilizzare le persone al cambiamento climatico. Tra le tappe della seconda stagione, Arabia Saudita e Italia, già presenti lo scorso anno, Cile, Uruguay e Scozia o Senegal. Dieci scuderie, 20 piloti (due per ogni squadra, una donna e un uomo), prenderanno parte al torneo. Lewis Hamilton ha confermato che correrà anche quest’anno con il suo team X-44 (piloti, Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb) e proverà a dare l’assalto al campione in carica Nico Rosberg, che nel 2021 ha trionfato con il Rosberg X Racing (piloti, Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Johan Kristoffersson). Novità di quest’anno è l’ingresso ufficiale della McLaren (piloti, Emma Gilmour e Tanner Faust) e la presenza del principe del Qatar Nasser Al Attiyah, vincitore della Dakar 2022, che correrà nel team Abt Cupra XE insieme a Jutta Kleinschmidt.

Nessuna modifica nella dinamica delle gare, con due giorni di prove e l’alternanza di una pilota e un pilota al volante. Il paddock continuerà a viaggiare sulla nave St. Helena. In parallelo con la corsa, come nel 2021, Extreme E organizza con le istituzioni locali una serie di iniziative per l’ambiente. L’Italia è presente nella seconda tappa del campionato: nel weekend del 7-8 maggio, infatti, si corre in Sardegna. Tra i piloti, invece, la 23enne comasca Tamara Molinaro sostituirò Klara Andersson, positiva al Covid, nel primo X-Prix della stagione per il team Xite Energy Racing, e si aggiunge alla nostra Christine Giampaoli Zonca.

I TEAM

Abt Cupra XE: Jutta Kleinschmidt e Nasser Al-Attiyah

Acciona Sainz XE Team: Laia Sanz e Carlos Sainz

Andretti United Extreme E: Catie Munnings e Timmy Hansen

Chip Ganassi Racing: Sara Price e Kyle LeDuc

Hispano-Suiza Xite Energy Team: Klara Andersson e Oliver Bennett

McLaren Racing: Emma Gilmour e Tanner Faust

Rosberg Xtreme Racing: Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Johan Kristoffersson

Veloce Racing: Christine Giampaoli Zonca e Lance Woolridge

Team X44: Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb

JBXE: Molly Taylor e Kevin Hansen

CALENDARIO

Domenica 20 febbraio: Arabia Saudita

Domenica 8 maggio: Sardegna

Domenica 10 luglio: Scozia/Sengal

Domenica 11 settembre: Cile

Domenica 27 novembre: Uruguay