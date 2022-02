Klara Andersson positiva al Covid: Tamara Molinaro al suo posto nel Desert X-Prix che apre la stagione

Tamara Molinaro farà questo fine settimana il suo esordio nella serie riservata ai SUV elettrici con l'Odissey del team XITE Energy Racing, affiancando il britannico Oliver Bennett nel Desert X-Prix che fa base a Neom (Arabia Saudita) ed apre una stagione composta di cinque prove. Campionessa europea Rally femminile nel 2017 (quattro vittorie in otto prove), Tamara era stata scelta la scorsa estate come pilota di riserva della serie, proprio in caso di emergenze a ridosso di un evento: esattamente quello che è successo in quetso caso, con la positività al Covid della svedese Klara Andersson.