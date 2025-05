La cooperativa di Inzaghi e il tabù esterno di Tudor

La frenata del Napoli, fermato sul 2-2 al Maradona dal Genoa, infiamma gli ultimi 180 minuti in chiave scudetto. L’Inter rosicchia due punti e si porta a -1 ma il minimo vantaggio lascia comunque la squadra di Conte padrona del proprio destino: se vince a Parma e in casa con il Cagliari si cucirà sulle maglie il quarto scudetto della sua storia. Onore al merito comunque al Genoa che ha giocato bene e meritato il pareggio. Certo quella di ieri è stata una domenica particolare, che ci ha fatto capire – se ancora ce ne fosse bisogno – il gap del nostro calcio da quello, ad esempio, della Liga. Scanalare da Barcellona-Real Madrid a Torino-Inter è stata una bella botta: da una parte lo Spettacolo con la esse maiuscola, dall’altra le miserie della nostra Serie A… Consoliamoci pensando che a Monaco di Baviera, sabato 31 maggio, ci sarà una squadra italiana (l’Inter) e non il Barcellona delle giovani stelle… La 36esima giornata di campionato oltre a rimandare il verdetto scudetto lascia grande incertezza soprattutto in zona Europa e zona salvezza. Atalanta-Roma e Venezia-Fiorentina, i posticipi del lunedì, chiariranno il fixing delle favorite nelle rispettive contese.