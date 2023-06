E-Prix Jakarta, Wehrlein: "Tanto lavoro per essere qui, gara super"

e-prix jakarta

Il tedesco esulta per il successo in Indonesia, Dennis è critico: "Ha difeso, passo ridicolo"

Pascal Wehrlein e Porsche esultano nel primo dei due appuntamenti in terra indonesiana per l'E-Prix di Jakarta. Al termine di una gara tatticamente perfetta, il tedesco sorride per il successo finale davanti a Dennis e Guenther: "È stata una gara super già dalla qualifica, devo dire grazie alla squadra perché sono stato primo in tutta la gara perché abbiamo saputo gestire l'energia nonostante non fossimo in scia. Sono felice per me e per la squadra, sono super carico per domani".

"Le ultime gare non siamo stati dove volevamo, non abbiamo preso i punti che volevamo e le qualifiche sono state il punto debole. Abbiamo lavorato con la squadra per arrivare bene qui" le parole del tedesco.

DENNIS: "PASSO WEHRLEIN RIDICOLO" - Secondo e critico, invece, Jake Dennis con Andretti: "Sono un po' frustrato, dovrei essere felice per il secondo posto, ma avevamo poca trazione. Il passo di Wehrlein era ridicolo e ho fatto di tutto per pressarlo, ma andava troppo forte. Lui ha difeso forte, io sono stato conservativo per non andargli sopra. Non posso essere critico con lui, abbiamo lo stesso powertrain e ha difeso. Noi abbiamo una macchina buona per le qualifiche, ma possiamo fare bene. Sono contento, però vediamo domani".

GUENTHER: "SPERIAMO DI MIGLIORARE" - Poleman e terzo al traguardo è Max Guenther con la sua Maserati: "Sono felice, avrei voluto la vittoria ma non ne avevamo abbastanza. Sono stato davanti, ma congratulazioni a Wehrlein. Ho avuto qualche problema, la macchina non è a posto, ma sono contento per la squadra. Spero di poter migliorare".