E-Prix Jakarta, Günther: "Orgoglioso e felice, vincere qui è bellissimo"

formula e

Primo successo in Formula E per Maserati, con Günther che è al settimo cielo

Maserati e Max Günther fanno festa nell'E-Prix di Jakarta di Formula E, con il primo successo nel mondiale elettrico della Casa del Tridente che diventa la prima scuderia italiana a trionfare nella categoria. Il tedesco, partito dalla pole, non sta nella pelle dalla gioia: "Sono molto orgoglioso e felicissimo, abbiamo avuto un progresso pazzesco nelle ultime gare. Vincere qui è bellissimo, quasi impensabile qualche gara fa".

"Mi sono sentito bene nelle libere 1, serviva una buona progressione e anche se ieri non ne avevamo tanto oggi è andata bene. Sto costruendo fiducia con la macchina, mi godo il momento" le parole del tedesco.

DENNIS: "C'È TANTO DA GIOCARSI" - Secondo posto, come già avvenuto nel primo round indonesiano andato in scena sabato, per la Andretti di Jake Dennis: "Bellissima gara, sono un po' dispiaciuto per la partenza. Forse abbiamo sbagliato il secondo attack di strategia quando Max ha spinto. Abbiamo avuto una posizione di pista difficile, ma sono felice e dobbiamo continuare a spingere. Ora andiamo in casa e ci concentriamo per quella gara, per noi oggi sono ottimi punti e c'è ancora tanto da giocarsi".

EVANS: "OGGI È ANDATA BENE" - Dopo il ritiro amaro di sabato, anche Mitch Evans e la Jaguar possono sorridere e far festa: "Sono senza parole, dopo ieri oggi non mi aspettavo questo. Siamo stati bravi con efficienza e passo gara, ho cercato di spingere i primi giri ma non riuscivo a chiudere il gap. Essere sul podio fa sentire bene. Sono sorpreso, ho fatto riserva di batteria e vedevo gli altri più lenti. Ho gestito e alla fine ho fatto qualcosa in più ed è andata bene"