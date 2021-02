Dominio De Vries-Mercedes nella prima Super Pole della stagione

FORMULA E

L'olandese non ha rivali anche in qualifica: alle sue spalle scatterà Wehrlein

Nick De Vries si conferma il dominatore di questa prima tappa del campionato 2021 di Formula E e dopo aver dominato le prove libere, conquista anche la Super Pole dell'E-Prix di Diriyah. In Arabia Saudita l'olandese della Mercedes fa registrare il miglior tempo delle qualifiche, chiudendo davanti a tutti in 1'08"157. Alle sue spalle, ma staccato di oltre sei decimi, Pascal Wehrlein con la Porsche.

Vedi anche Formula E Formula E, parte la settima stagione: gli orari dell'E-Prix di Diriyah Ancora più lontani sono risultati Rast (Audi), Mortara (Venturi), Lynn (Mahindra) ed Evans (Jaguar), che hanno completato la Top 6.

Fuori dalla Super Pole sono rimasti diversi pezzi grossi, a partire dal campione in carica Antonio Felix Da Costa, ma anche il suo compagno di squadra Vergne, Buemi o Di Grassi giusto per citarne qualcuno. Delusione anche per Vandoorne, che era stato il secondo più veloce nelle libere 2 con la seconda Mercedes ufficiale. La loro gara partirà da metà schieramento.

Delusione anche per Cassidy, Mueller e Blomqvist, che si erano qualificati per la sessione decisiva delle qualifiche, ma sono stati estromessi dalla direzione gara per aver fatto registrare il loro crono in regime di bandiere gialle.

Alle 18 scatterà la prima gara della stagione sette, che potrete seguire in diretta sul canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it con collegamento a partire dalle ore 17.45.