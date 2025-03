Aguero debutta su una monoposto da Formula E

Dal calcio alla Formula E il passo non è così breve, eppure Sergio Aguero, ex stella di Premier League, Liga e Argentina, ha messo in mostra le sue qualità di pilota. Lo ha fatto a Miami, in occasione della Formula E Evo Sessions organizzata per dare modo ad alcuni vip del mondo dello sport e dello spettacolo di sedersi all'interno di un abitacolo da monoposto elettrica. Aguero ha guidato una Porsche con i consigli del campione del mondo Pascal Wehrelin. "E' stata una bella esperienza. Capisci un po' più sui piloti, devi rivalutare lo sforzo che fanno. Fanno grandi sacrifici fin da giovani, insieme alle loro famiglie. Ho imparato molto e capito cosa significa essere in grado di raggiungere i vertici", ha commentato Aguero.