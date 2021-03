A Roma il gran finale del campionato virtuale di Formula E

PRIMA DELL'E-PRIX

Al via anche 12 dei piloti ufficiali per ottenere punti per la classifica a squadre di "Accelerate"

Il campionato di eSports - a cui partecipano 24 dei più veloci piloti online e tutte le 12 squadre del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E - volge al termine con Erhan Jajovski (per la ROKiT Venturi Racing), Frederik Rasmussen (DRAGON / PENSKE AUTOSPORT) e Kevin Siggy (BMW i Andretti Motorsport) in lotta per il titolo, il cui premio comprende un test drive su un veicolo Gen2 e una quota del montepremi da oltre 100.000€. Jajovski al momento detiene un vantaggio di ben 26 punti, l'equivalente di una vittoria di gara e del giro più veloce, sul secondo in classifica Rasmussen. Il finale è però ancora tutto da scrivere, con l'ultima gara che potrà portare al vincitore i 56 punti ancora in palio necessari per aggiudiarsi il titolo.

Per la finale, i piloti si cimenteranno con la ricostruzione virtuale del circuito di Roma nel suo vecchio layout inaugurato in Season 5, tra i preferiti dai piloti di Formula E per i dossi imprevedibili, i rettilinei veloci e una pista incastonata tra luoghi iconici come il Palazzo dei Congressi e Piazzale Marconi. Il tracciato sarà disponibile su rFactor2 subito dopo la gara. Oltre alla gara, lo spettacolo del Gran Finale vedrà 12 piloti di Formula E sfidarsi nello stesso setting a sole due settimane dal vero Rome E-Prix, che invece vedrà un nuovo circuito rivoluzionato.

Il vincitore della Race At Home, Stoffel Vandoorne, correrà insieme al vincitore della sesta stagione, António Felix Da Costa, per ottenere punti per il campionato a squadre di Formula E: Accelerate. Anche il pilota del Porsche TAG Heuer Formula E Team Pascal Wehrlein parteciperà alla gara e subito dopo dirà la sua sulla Stagione 7 dopo l'esordio di Diriyah insieme al Team Principal di DS Techeetah Mark Preston e allo YouTuber e gamer FailRace. ​