Zhou la testa! Verstappen esegue la nona, Leclerc punge Sainz

Nove come le vittorie in stagione e lo slancio per provare a chiudere la stagione in doppia cifra tra pochi giorni a Yas Marina. Max delude nella gara Sprint, poi grazie al ruolo di "cavia" svolta dal compagno di squadra nella gara breve stessa, "svolta" nella qualifica del GP e mette a segno una bella pole position poi vanificata da una leggerezza. In gara scatta da manuale, tiene a bada Norris e fa pure la "soffiata" alla Direzione Gara sul mancato rallentamento del suo inseguitore con luci gialle accese. Un gran bel finale di stagione per il quattro volte campione del mondo, ormai ai titoli di coda di una stagione che per lui si è rivelata un vero thriller, a tratti quasi un film horror.