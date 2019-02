Vettel scopre la Ferrari: "È bellissima". Leclerc senza paura: "Sarà una stagione esaltante: vinceremo"

15/02/2019

Emozionati, ma determinati. Sebastian Vettel e Charles Leclerc fanno sognare la Ferrari e sembrano una coppia di piloti molto affiatata. Il tedesco, dal palco della presentazione della nuova SF90, indica la via: "Mi batte forte il cuore, è bellissima. Come squadra siamo sulla strada giusta". Senza paura, invece, il monegasco: "Lavoreremo insieme e sarà una stagione stupefacente: arriveremo al successo".

Vettel è impaziente di iniziare: "Peccato non avere la tuta per poterla guidare subito: non vedo l'ora di scendere in pista. Ho seguito tutto il percorso, ma è la prima volta che la vedo tutta assemblata". Funziona il nuovo team: "Con Leclerc mi trovo molto bene: io sono il pilota esperto e lui il giovane che ha realizzato il suo sogno, ma è già un pilota di razza. E poi sarà un piacere lavorare con Binotto, ci troveremo tutti molto bene".



Poi la parola a Leclerc che non è stato tradito dall'emozione, anzi. Il monegasco è apparso molto sicuro di sè: "Ho sempre sognato di guidare la Ferrari e ora l'ho realizzato. Non vedo l'ora di iniziare. Lavorare con Seb è una grande opportunità perché ha vinto quattro Mondiali ed è un campione. Lavoreremo insieme e sarà una stagione stupefacente: arriveremo al successo".