Vettel: "non vedo l'ora di guidare le monoposto di nuova generazione". Stroll: "abbiamo motivazioni e fame di successo"

FORMULA 1

Il quattro volte campione del mondo ed il 23enne canadese faranno coppia anche la prossima stagione nel team britannico.

di

STEFANO GATTI

Una dopo l'altra le tessere del mercato piloti 2022 vanno al loro posto: Aston Martin conferma per la prossima stagione Sebastian Vettel e Lance Stroll che nel Mondiale in corso occupano rispettivamente la 12esima e la 13esima piazza della classifica generale. E se non c'erano dubbi sulla riconferma del canadese c'erano oggettivamente pochi dubbi, il comunicato Aston Martin scioglie i dubbi sul tedesco che si prepara così ad affrontare la sua sedicesima stagione nel Mondiale.

SEBASTIAN VETTEL

"Non vedo l'ora di guidare le monoposto di nuova generazione. Hanno un aspetto molto diverso ed il nuovo regolamento tecnico dovrebbe permettere la realizzazione di macchine in grado di correre molto più vicine tra di loro rispetto al passato. Una competizione più eccitante per i piloti ma anche per il pubblico. I cambiamenti saranno così grandi che metteranno tutte le squadre di fronte ad un nuovo inizio e quindi tutte sullo stesso piano, quindi una grande opportunità per Aston Martin ed io credo molto nella forza di un team nuovo ed in piena crescita come il nostro".

LANCE STROLL

“La prossima sarà per me la sesta stagione in Formul Uno. Con Sebastian abbiamo fatto squadra quest'anno per la prima volta e non vedo l'ora di continuare il nostro viaggio insieme l'anno prossimo. Non abbiamo ancora raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati quest'ano, ma questo non ha fatto altro che aumentare la nostra fame e le nostre motivazioni".