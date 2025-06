Sebastian Vettel torna alla Red Bull? Pronto a raccogliere l'eredità di Helmut Marko

Le strade di Sebastian Vettel e della Red Bull potrebbe incontrarsi nuovamente a distanza di dodici anni dal suo addio. L'ex pilota tedesco potrebbe prendere il posto di Helmut Marko a partire dal 2026 come consulente nel motorsport per la casa austriaca. Il dirigente di Graz è in scadenza a fine anno, motivo per cui la nota azienda di bibite energetiche potrebbe puntare su Vettel che in Red Bull ha conquistato quattro titoli mondiali di Formula 1.