Verstappen ultras del Psv: "Scambierei un mio Mondiale per la Champions"

DALLA F1 AL CALCIO

L'olandese svela la sua passione per i biancorossi

Verstappen campione del mondo, le foto della festa in Qatar































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La proposta che non ti aspetti. Max Verstappen ha svelato, con un effetto speciale, la sua passione per il calcio e per il Psv Eindhoven: "Potrei prolungare il mio contratto di un anno, fino al 2029 e in quella stagione accetterei di non vincere. Ma a patto di veder trionfare il Psv in Champions". Due notizie in una: il suo tifo (smisurato) per la squadra di Eindhoven e il suo rapporto sempre più saldo con Red Bull.

Il 2029, data non a caso. Se Max dovesse continuare con questo ruolino di marcia nel 2028 arriverebbe a conquistare il suo ottavo titolo Mondiale superando i sette di Schumacher ed Hamilton. Generoso per il suo Psv, ma pur sempre cannibale. Verstappen ha messo nel mirino il record di campionati iridati e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Formula 1 e calcio, un binomio che va per la maggiore. Lewis Hamilton tifa per l'Arsenal, anche se lo scorso anno ha pensato di acquistare il Chelsea. Carlos Sainz è spesso in tribuna al Bernabeu per seguire il Real Madrid, così come Fernando Alonso che dal 2017 è pure socio onorario dei Blancos. Charles Leclerc tifa Monaco, mentre Gasly è del Psg e simpatizza per il Milan.