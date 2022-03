"Verstappen: "La Ferrari spinge forte". Leclerc: "Fare lo step decisivo". Hamilton: "Qui nessuna chance"

GP BAHREIN F.1

Il campione in carica fatica a nascondere il suo entusiasmo, dal Re Nero campanello d'allarme Mercedes. Ottimismo nel box rosso.

di

Stefano Gatti

"È andata molto bene, anche se qui abbiamo provato molto la scorsa e quindi eravamo facilitati. Abbiamo provato un paio di cose che sembrano aver funzionato bene. È filato tutto liscio. Sensazioni buone sia sulla performance pura che sul passo gara e soprattutto sul compromesso tra i due assetti. La Ferrari però spinge forte, sono vicini, sarà una bella lotta. Vediamo sabato, quando tutti daranno massima potenza, Mercedes compresa". Max Verstappen si candida alla vittoria nel GP del Bahrein ma riserva un'attenzione speciale alla Ferrari e non snobba gli avversari del 2021. Getty Images

CHARLES LECLERC

"Dobbiamo aspettare la giornata di sabato ma per ora il panorama è promettente, un buon esordio. C'è del margine, però per tutti, non solo per noi! Abbiamo azzeccato tutte le modifiche fatte tra la prima e la seconda sessione. Siamo ancora un po' dietro alla Red Bull, ora dobbiamo tentare di fare lo step decisivo".

CARLOS SAINZ

"È bello vedere i progressi fatti rispetto alla scorsa stagione qui in Bahrein. La performance è arrivata molto più rapidamente rispetto ad un anno fa. Per quanto mi riguarda, ho fatto un po' fatica, soprattutto con le temperature più fresche della FP2 e con gli pneumatici soft in particolare. Il potenziale c'è, devo solo trovare il feeling".

MATTIA BINOTTO (Team Principal Ferrari)

"I risultati della prima giornata di prove rispecchiano fedelmente le indicazioni emerse dai test invernali: Red Bull davanti, poi noi e la Mercedes non troppo lontana. Abbiamo due piloti pronti, riposati e in forma. Concentrati sul lavoro di squadra ma giustamente ambiziosi a livello individuale. Puntiamo al meglio, vittoria inclusa. È giusto crederci ma non dobbiamo essere presuntuosi perché la stagione è lunga e non vogliamo finire scottati. Aspettiamo le prove ufficiali, fino ad ora ci siamo tutti tenuti qualcosa in tasca per la qualifica a livello di mappatura della power unit: nessuno ha spinto al massimo".

Getty Images

LEWIS HAMILTON

"Abbiamo problemi di bilanciamento, che comportano una perdita di carico aerodinamico. Siamo lontani e non stiamo bluffando, lo dico già dai test. Non possiamo fare granché da qui alle qualifiche, perché non è solo un problema di assetto. Non siamo in lotta per la vittoria. La Red Bull è nove decimi, forse un secondo pieno avanti a noi. E la Ferrari almeno mezzo secondo, anche sei decimi".

GEORGE RUSSELL

"Chiaramente non siamo al nostro solito livello, abbiamo fatto qualche progresso ma sul ritmo gara siamo lontani da Red Bull e Ferrari. Facciamo fatica anche con Alpha Tauri ed Alfa Romeo. Sul giro secco va meglio ma al momento questo non conta molto: con tanto carburante siamo ad un secondo dai migliori. C'è tanto da fare ma la nostra squadra sa come farlo".